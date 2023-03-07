Белоруссия автоматизирует предоставление отчетности бюджетными организациями

С 2023 г. в Белоруссии автоматизирован учет численности работников бюджетных организаций. В ядро автоматизированной информационной системы «Отчет» положена платформа для консолидации отчетности «Своды» от «БАРС груп». Об этом CNews сообщили представители «БАРС груп».

В целях повышения эффективности расходования средств республиканского и местных бюджетов Правительством Белоруссии принято постановление № 125 от 15 февраля 2023 г. «Об автоматизации учета численности работников и показателей деятельности бюджетных организаций».

Согласно документу, бюджетные и иные организации, персонал которых приравнен по оплате труда к работникам бюджетных организаций, ежеквартально должны предоставлять информацию о численности сотрудников и показателях деятельности с использованием автоматизированной информационной системы «Отчет». Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.

Данные в АИС «Отчет» будут вносить государственные архивные учреждения, государственные организации образования, обеспечивающие функционирование системы образования, государственные учреждения, подчиненные Министерству транспорта и коммуникаций, государственные учреждения, подчиненные Министерству труда и социальной защиты (кроме научных) и относящиеся к его сфере деятельности, организации физической культуры и спорта, учреждения гидрометеорологии и охраны окружающей среды, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, учреждения лесного хозяйства, учреждения образования, учреждения, подчиненные Министерству сельского хозяйства и продовольствия и относящиеся к его сфере деятельности.

Проект по внедрению и функционированию АИС «Отчет» осуществляет ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга».

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Платформа «Своды», на основе которой реализована новая автоматизированная информационная система «Отчет», позволяет быстро организовать процесс сбора и консолидации отчетности в организации с разветвленной структурой и филиальной сетью любой сложности. ИТ-решение содержит более 1000 уникальных отчетных форм, а также позволяет самостоятельно разрабатывать отчеты нужного формата. Консолидация и проверка корректности отчетов происходит автоматически, что ускоряет процесс подготовки и сбора аналитических данных.

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Российская платформа «Своды» является основой для создания систем консолидации отраслевой статистики (бюджетная отчетность, отраслевые мониторинги), охватывает такие социально значимые сферы, как образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная защита. На сегодняшний день на «Сводах» реализовано более 200 проектов, в которых работают более 100 тыс. пользователей по всей России. Платформа «Своды» - полностью импортозамещенное решение, входит в реестр отечественного ПО Минкомсвязи России.