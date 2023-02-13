Отечественные контроллеры ИСУБ «Арбитр» подтвердили соответствие уровням полноты безопасности SIL2 и SIL3

Сертификаты системы добровольной сертификации свидетельствуют о том, что данный вид оборудования может быть использован в качестве части системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и обладает установленным уровнем полноты безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «СПИК СЗМА».

Интегрированная система управления и безопасности (ИСУБ) «Арбитр» является полнофункциональной системой класса «Распределенная система управления», для работы которой не требуется использовании программного обеспечения (системного и офисного) от компаний из «недружественных» стран. Ядро системы «Арбитр» работает на российских операционных системах Linux.

Официальные документы подтверждают соответствие систем «Арбитр.РСУ» и «Арбитр.ПАЗ», разработанных компанией «СПИК СЗМА» (Санкт-Петербург), уровням полноты безопасности SIL2 и SIL3 согласно требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ IEC 61131-2-2012, ГОСТ IEC 61131-6-2012 и ГОСТ Р МЭК 61784-3-2015.

Подтверждение соответствия системы ПАЗ и связанных с ней функций безопасности, проводится посредством расчета показателей функциональной безопасности PFDavg/PFH с учетом резервирования, интервала и эффективности контрольных проверок, глубины диагностирования, времени ремонта для всего контура системы ПАЗ, а не только ее отдельных элементов.

Распределенная система управления непрерывным технологическим процессом «Арбитр.РСУ» разработана специально для предприятий, работающих в сфере энергетики, химии и нефтехимии, нефтегазодобычи, нефтепереработки, целлюлозно-бумажного производства и др.

Система противоаварийной защиты «Арбитр.ПАЗ» позволяет эффективно контролировать состояние производственного процесса промышленных предприятий. В случае возникновения опасности аварии система принимает меры для ее предотвращения, защищая производство от возможного причинения вреда персоналу, оборудованию, окружающей среде и/или уменьшая потери, вызванные последствиями аварии.

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ИСУБ «Арбитр» – комплекс решений для создания распределенных систем управления и систем противоаварийной защиты. Система выполнена на базе проверенных компонентов систем АСУ ТП от производителей из дружественных стран с учетом требований российских предприятий и нормативно-технических документов. ИСУБ «Арбитр» поставляется как в виде готовых программно-технических комплексов АСУ ТП, так и в виде набора компонентов для выполнения проектов уполномоченными системными интеграторами.

ООО «СПИК СЗМА» оказывает полноценную сервисную, гарантийную, постгарантийную поддержку системы, проводит обучение специалистов заказчика и помогает разработать и адаптировать встроенное ПО с учетом требований российского рынка АСУ ТП.