ВТБ увеличил лимит ИТ-ипотеки до 30 млн рублей

С 10 февраля 2023 г. ВТБ повышает максимальную сумму средств, доступную клиентам в рамках ИТ-ипотеки. Теперь при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить до 30 млн руб., в остальных регионах присутствия ВТБ – до 15 млн. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Кредит с увеличенной суммой в ВТБ доступен по привычной ставке - от 4,7% годовых с учетом дисконта в размере 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки и использовании цифровых сервисов на сделке. Значительно расширить возможности ИТ-специалистов банку удалось за счет сотрудничества с партнерами-застройщиками, которые субсидируют ставку для лимита свыше 18 млн руб. в регионах-миллионниках и 6 млн руб.– в остальных субъектах. При этом для заемщиков ВТБ обеспечивает единые условия на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

«ВТБ традиционно принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. В начале недели мы начали работать по новым условиям ИТ-ипотеки, которые, по нашим прогнозам, увеличат спрос на программу примерно в два раза, а с сегодняшнего дня запускаем возможность сочетать эту льготную программу с рыночной. Решение позволит работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект более высокого уровня или увеличенной площади. По нашей оценке, особенно востребованным продукт будет в крупных городах, где стоимость недвижимости традиционно выше», – сказал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

По условиям ИТ-ипотеки, сегодня оформить кредит по льготной ставке могут сотрудники компаний, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в возрасте до 50 лет включительно.

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Программа также устанавливает требования к уровню дохода ИТ-специалиста. Для заемщиков, работающих в регионах-миллионниках он должен быть не менее 120 тыс. руб. в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тыс. руб. Для получения льготного кредита в Москве ежемесячная зарплата клиента должна достигать как минимум 150 тыс. руб. Минимальный первый взнос по программе составляет не менее 15% от стоимости недвижимости.