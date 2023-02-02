«Микрон» в 2022 г. освоил в производство 68 новых продуктов

«Микрон», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам 2022 г. освоил в производство 68 новых изделий и модификаций как для решения отраслевых задач, так и для внешнего рынка. Об этом CNews сообщили представители «Микрон».

Продуктовая линейка Микрона включает более 750 типономиналов продукции, в том числе соответствующие 719 ПП РФ и включенные в реестр промышленной продукции. Среди новинок – новый чип для проездной карты «Тройка», микрочип для идентификационных документов, общепромышленные микросхемы, более 20 RFID меток и инлеев, компонентная база для цифрового мира будущего и др. Продукция предприятия применяется практически во всех отраслях промышленности, включая в космосе, недрах земли и суровых эксплуатационных условиях.

Предприятие имеет собственную RFID лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот, ведет активную деятельность в формировании экосистемы и открыт для сотрудничества в создании новых проектов.

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ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре промышленной продукции.