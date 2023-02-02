Разделы

ИТ в госсекторе Техника
|

Балльная система оценки локализации радиоэлектроники будет распространена на медицинское оборудование

Медицинское оборудование будет включено в перечень видов продукции, в отношении которой действует балльная система оценки локализации производства. Минпромторг России подготовил соответствующий проект постановления Правительства России «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства России от 17 июля 2015 г. № 719».

Теперь в отношении медицинского оборудования предлагается применять требования к максимизации выполнения технологических операций по его производству на территории России.

В 2022 г. производители медицинского оборудования продвинулись в подтверждении соответствия своей продукции критериям единого реестра радиоэлектронной промышленности. Подавляющее большинство российских производителей медицинского оборудования представляют собой предприятия полного цикла (разработка, производство, реализация, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт).

«Рынок российского медицинского оборудования динамично развивается сегодня. По данным Росстата, за 11 месяцев 2022 г. объем отгруженных медицинских инструментов и оборудования собственного производства, выполненных работ и услуг составил 75,3 млрд руб. В 2021 г. этот показатель достиг лишь цифры в 66,3 млрд руб. Успехи достигнуты и в экспорте как в страны ЕАЭС, так и на глобальные рынки. К примеру, в 2022 г. экспорт оборудования для функциональной диагностики по сравнению с 2021 г. увеличился более чем на 10%. Нашим решениям доверяют. Все это позволяет говорить о том, что предприятия готовы развиваться дальше и, в том числе, углублять локализацию производства», - отметил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Пан или пропал: как коммуникации с сотрудниками спасают бизнес в условиях нехватки кадров
Цифровизация

Предлагаемые в проекте постановления механизмы позволят сохранить и нарастить компетенции и объем производства в отрасли медицинской техники и расходных материалов к ней, а также обеспечить постепенное расширение числа технологических операций, производимых в стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства

Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет

Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют

Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle

Дерзкий порномагнат отбирает домен у Pornhub. Владельцы пытаются отбиться, но пока тщетно

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Показать еще