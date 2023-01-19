«Росэлектроника» разработала новый способ защиты данных от перехвата

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новый способ защиты передаваемой информации путем искажения формы радиосигнала. Решение позволяет снизить вероятность несанкционированного перехвата данных, а также уменьшить эффективность распознавания и огневого поражения противником средств радиосвязи и других радиотехнических систем. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

При несанкционированном перехвате информация может распознаваться по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты передачи данных значительно искажает эту структуру. На передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и обрабатывают с использованием функции искажений. Номер применяемой функции искажений определяется в соответствии со случайным числом, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях. Частоту сформированного сигнала повышают или понижают до необходимого значения, после чего сигнал усиливают и излучают в пространство. Принимающая станция расшифровывает принятый сигнал в соответствии с номером используемой функции искажений.

Новый способ защиты передачи данных, разработанный сотрудниками концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), не позволит системам извлечения информации противника опознать перехваченные фрагменты сигнала как переданные одним и тем же оборудованием. Кроме того, такой метод в несколько раз снижает эффективность определения противником оперативно-тактической и оперативно-стратегической принадлежности средств радиосвязи, а также других излучающих радиотехнических систем, что сокращает риск их огневого поражения.

«В России всегда была и есть сильная научная школа, и ежегодно обновляющийся список из сотни лучших российских изобретений доказывает этот тезис. Концерн “Созвездие” - ключевой отечественный разработчик современных систем и средств радиосвязи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники, где сосредоточен значительный научный потенциал. Разработанное нашими специалистами решение позволит значительно повысить защищенность радиосвязи, что критически важно при выполнении боевых заданий», - сказал временный генеральный директор концерна «Созвездие» Сергей Вилков.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.