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Петрозаводское президентское кадетское училище защищает данные при помощи «Кибер бэкап»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развёрнута в Петрозаводском президентском кадетском училище. С её помощью защищены данные информационных систем и учебные материалы, в том числе мультимедийная библиотека, материалы которой используются при профессиональной подготовке будущих офицеров.

Инфраструктура училища насчитывает более 1 тыс. рабочих станций и шесть аппаратных серверов, часть из которых выполняет роль узлов виртуализации. Здесь используют несколько информационных систем и сервисов — автоматизированную информационную систему управления обучением, обучающие программы, программные продукты семейства «», электронный документооборот, справочно-правовые системы, системы тестирования. Они формируют значительный массив данных, среди которых имеются и персональные. Кроме того, ППКУ располагает таким информационным архивом как мультимедийная библиотека, используемая в процессе обучения.

Для защиты данных руководством училища было принято решение развернуть единую систему резервного копирования и восстановления. Её основой стал «Кибер бэкап» — программный продукт компании «Киберпротект».

Сегодня при помощи «Кибер бэкапа» в Петрозаводском президентском кадетском училище защищены все узлы информационной инфраструктуры. Общий объём данных, резервируемых системой, составляет 4 ТБ. Для их хранения используются специально выделенные вычислительные мощности.

При выборе решения специалисты ППКУ принимали во внимание такие качества как надёжность и высокая скорость работы. Система должна была одинаково эффективно проводить резервирование физических серверов и виртуальных машин, а также отличаться простотой настройки и администрирования. Кроме того, важным качеством решения было его российское происхождение.

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«Кибер бэкап» обладает именно теми качествами, которые мы ожидали от решения для резервного копирования: простота установки и обслуживания, быстрая и безотказная работа. При этом продукт имеет множество полезных функций, таких как работа с ESX(i), которые ещё больше упрощают использование системы. Но главное качество «Кибер бэкап» — уверенность в полной сохранности данных, которую решение формирует как у ИТ-службы, так и у пользователей», — сказала начальник лаборатории инновационных образовательных технологий Петрозаводского президентского кадетского училища Татьяна Терещенко.

Основным преимуществом решения ИТ-специалисты училища считают его стабильную работу и способность оперативного восстановления данных. Это не случайно: необходимость восстановления данных на файловых серверах в училище возникала неоднократно, и каждый раз «Кибер бэкап» успешно справлялся с поставленной задачей. Отмечают в ППКУ и архитектурные особенности решения, упрощающие развёртывание и использование системы. Наконец, важным качеством «Кибер бэкап» ИТ-специалисты заказчика считают простоту и удобство его администрирования.

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