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Axenix развивает услуги по локализации ИБ-инфраструктуры на фоне роста спроса

Axenix (ранее – Accenture) продолжает развивать услуги по локализации инфраструктуры решений информационной безопасности (ИБ) на фоне двукратного роста спроса со стороны заказчиков, который наблюдается в последние месяцы.

В Axenix отмечают, что подобные услуги наиболее востребованы у международных компаний, реализующих локализацию бизнеса в России. В связи с полным юридическим и техническим отделением от головных офисов в зарубежных странах они сталкиваются с необходимостью переноса обслуживающей ИТ-инфраструктуры, включая оборудование и софт, на локальную базу.

Наиболее чувствительная часть ИТ-перехода – локализация ИБ-инфраструктуры, так как она связана с доступом к данным и требует соблюдения всех норм и требований, предъявляемых российскими органами власти к защите корпоративной и персональной информации.

«По нашим оценкам, количество запросов на локализацию ИБ-инфраструктуры со стороны российского бизнеса за последние месяцы выросло примерно вдвое. Часть клиентов уже активно локализует ИБ-инфраструктуру, а часть только приступает к разработке стратегии локализации. Поэтому тренд на увеличение спроса в среднесрочной перспективе не потеряет своей актуальности. Особенно заметна активность со стороны компаний FMCG сектора, но и не только», — отметил руководитель направления ИБ компании Axenix Андрей Рамазанов.

Кроме бизнеса с международным бэкграундом, есть и еще один сегмент спроса. Это компании, которые используют зарубежные решения ИБ, но имеют локальные ресурсы для поддержки ИБ-инфраструктуры. Перед ними также стоят вопросы импортозамещения и оптимизации расходов на фоне роста цен на российское ПО.

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Бизнес

Ключевая сложность подобных проектов в том, что международные вендоры продолжают вводить ограничения относительно российского рынка, и ландшафт доступных решений постоянно меняется. Кроме того, при замене решений компаниям необходимо проводить комплексное тестирование различных решений ИТ и ИБ для внедрения целевой архитектуры.

«Нетривиальная задача и сжатые сроки проектов по ИБ-локализации вынуждают компании чаще обращаться за помощью к профессиональным консультантам. Это помогает реализовать проект эффективнее и быстрее на фоне множества факторов, влияющих на рынок», – сказал Андрей Рамазанов.

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