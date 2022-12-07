«Яндекс» адаптировал десять сервисов для незрячих пользователей

Десять сервисов и приложений «Яндекса» стали поддерживать работу с программами экранного доступа. Такие программы — их еще называют скринридерами — зачитывают вслух содержимое экрана, позволяя незрячим пользователям воспринимать интерфейс на слух. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первым сервисом «Яндекса», который начал полноценно работать со скринридерами, стало «Такси» — его адаптировали в ноябре 2021 г. Затем список пополнили «Поиск», «Яндекс лавка», «Браузер», клиенты «Диска» для компьютеров и смартфонов, веб-версия «Карт», приложения «Почты» и «Переводчика», приложение «Яндекс с Алисой», а также «Умная камера».

Теперь незрячие люди могут пользоваться основными возможностями этих сервисов без посторонней помощи. Так, в веб-версии «Карт» можно найти ближайший магазин, уточнить часы его работы и проверить, сколько до него добираться. В «Лавке» — выбрать и заказать любимый сорт сыра или целый обед. А «Умная камера» упрощает взаимодействие с окружающим миром: с ее помощью можно узнать, что написано на этикетках, в документах и объявлениях.

«Когда мы запускаем сервисы “Яндекса” за рубежом, то всегда переводим их на местный язык. Адаптация под скринридеры — тот же перевод: так незрячие люди могут узнать о возможностях наших сервисов и воспользоваться ими. При этом доступность нельзя обеспечить раз и навсегда. Важно регулярно проверять, все ли работает правильно. “Яндекс” сделал такие проверки частью рабочего процесса, чтобы наши сервисы оставались доступными с каждым обновлением», — сказала Валерия Курмак, руководитель направления инклюзии в «Яндексе».

В будущем адаптированных сервисов станет больше. За работой в этом направлении следит команда экспертов, среди которых есть незрячие люди. Они регулярно оценивают, насколько удобно пользоваться разными сервисами «Яндекса», составляют внутренний рейтинг доступности и дают рекомендации, что стоит улучшить.