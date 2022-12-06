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«Яндекс карты» обновили главный экран приложения

«Яндекс карты» обновили главный экран мобильного приложения. Основные городские сервисы, популярные у пользователей «Карт», стали доступны в одно нажатие. Это позволит на одном экране решать повседневные задачи: находить организации, строить маршруты, заправлять машину, смотреть расписание городского транспорта, вызывать такси и брать напрокат самокаты. Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

На главном экране уже были «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки», а теперь к ним присоединились «Такси» и «Самокаты» (они появятся с началом нового сезона). То есть, стоя на остановке, можно посмотреть в «Картах», когда подойдет автобус, а если ждать слишком долго — сразу заказать такси или арендовать самокат, когда позволяет погода.

Изменился и внешний вид иконок — они стали более яркими и узнаваемыми, чтобы пользователям было проще найти знакомые сервисы.

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«Яндекс карты»

Это обновление — еще один шаг в развитии «Яндекс карт» как приложения, которое не просто дает актуальную информацию о нем, но и позволяет взаимодействовать с организациями и сервисами, органично интегрируя их в путь пользователя и упрощая решение повседневных задач.

«Мы стремимся расширять привычный опыт взаимодействия с городом и задавать направление развития для всей сферы геонавигационных приложений. Поэтому развиваем “Яндекс карты” как современный городской сервис, в котором удобно не только искать места и строить к ним маршруты, но и решать сопутствующие задачи — заказывать такси или заправляться, не выходя из машины. А еще заказывать еду, записываться в салоны красоты, оставлять отзывы и создавать подборки любимых мест — все это в одном приложении и в пару нажатий», — сказала Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс карт».

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«Яндекс карты» дают пользователям доступ к важным городским сервисам, транспортной инфраструктуре и информации о городе. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

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