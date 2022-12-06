Изменение приоритетов при выборе банков осенью 2022

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» определили наиболее важные критерии выбора банков, на которые ориентируются разные группы клиентов. Опрос проводился c октября по ноябрь 2022 г., среди 2,7 тысяч абонентов билайн — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

В рейтинге банковских критериев по-прежнему лидируют беспроцентное снятие наличных и наличие функционального мобильного приложения. Несмотря на снижение важности этих параметров для клиентов по сравнению с октябрем 2021 г., 9 из 10 человек при выборе банка в первую очередь исходят из указанных параметров. Критерий беспроцентное снятие наличных в банкоматах 90% респондентов отметили как важный, в Сибирском Федеральном округе и Южном Федеральном округе - 94% и 93% клиентов соответственно. Значимость наличия функционального мобильного приложения, сегодня являющегося одним из главных инструментов общения клиента с банком, отметили 89% аудитории, в равном количестве как в младшей, так и в более взрослой группе: 90% в категории 18–34 лет и 88% — в 34–60 лет.

Третьим по важности критерием выбора банка является получение бонусов или кэшбэка от покупок — его отмечает 81% респондентов разных возрастов, в городах, где проводился опрос. Перечисленные факторы были наиболее приоритетными для клиентов банков на протяжении всех трех волн исследования.

На наличие большого количества офисов обращают внимание только 67% опрошенных и в большей степени в старшей возрастной группе, чем в младшей (70% против 65%). Разница наблюдается и по регионам: на Урале этот параметр важен для 59%, в Сибири — для 76%.

Данные за октябрь 2022 года показывают, что за последний год для клиентов банков снизилась важность таких факторов, как длительный период погашения кредита без комиссии, процентная ставка по кредитным картам, а также наличие партнерских сервисов. Причем снижение значимости этих параметров выбора банка наблюдалось и ранее — в апреле 2022 г. В категории займов наиболее чувствительными оказались малые города: если в Москве ставка по кредитной карте важна для половины (56%), то в городах с численностью населения 100–250 тысяч человек — уже для 71% потребителей. Аналогично распределились ответы респондентов и в отношении длительности периода погашения кредита без комиссии: для малых городов 72%, для Москвы — 60%.

Относительно партнерских сервисов (доставка продуктов, химчистка, такси, ТВ и пр.) наблюдается заметная разница в возрасте: для старшего поколения (45–60 лет) этот параметр важен лишь для 27%, а в младшей группе клиентов (18–34) уже для 40% опрошенных. Данный параметр наименее важен в Москве (24%), а в городах населенностью 100–250 тысяч человек его выбирают 38% опрошенных.

Также за последние полгода жители России пересмотрели свое отношение к такому критерию, как вхождение банка в топ-10 российских банков: важным его назвали только 62% респондентов, 76% в Сибири, 55% — на Урале.

Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» проводит опрос «Банковский мониторинг» 2 раза в год в периоды, когда гендерные праздники и сезонность имеют наименьшее влияние на поведение населения — весной и осенью. Данное трекинговое исследование позволяет определить изменения в поведении потребителей под влиянием внешних экономических факторов, либо вследствие изменений деятельности финансовых предприятий.■