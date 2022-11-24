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Аудитория RuStore выросла в шесть раз

Месячная аудитория RuStore по итогу октября превысила 7 млн человек. Данные приведены на основании исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. Замеры аудитории проводятся с июля 2022 г.

В официальном российском магазине приложений для Android размещено около 3000 приложений и представлено более 2000 компаний-разработчиков. Приложение RuStore установили 3,5 млн раз, больше 8 млн раз приложения скачали из стора с момента его запуска.

Ранее в RuStore появилась возможность публиковать приложения для юридических и физических лиц. В магазине приложений доступны отзывы, рейтинги и инструменты продвижения. У пользователей появилась возможность совершать покупки внутри приложений и оплачивать подписки. В сторе обновился поиск — он стал более адаптивным и распознает, что ищут вне зависимости от языка запроса или опечаток.

В ближайшее время RuStore запустит тематические подборки приложений, добавит новые способы оплаты и авторизации, а также возможность монетизации для разработчиков физических лиц.

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Импортозамещение

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore предоставляет возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.

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