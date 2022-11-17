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Безопасность
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Компания ARUDIT SECURITY выпустила новую версию линейки продуктов SoftControl

Система SoftControl представляет собой линейку продуктов, которая предназначена для обеспечения целостности программной среды конечных точек сети и защиты данных от несанкционированного доступа со стороны персонала и злоумышленников.

Среди важных особенностей новой версии SoftControl:

  • Добавлен новый клиентский модуль SysCMD позволяющий безопасно выполнять эксплуатационное воздействие на защищаемую систему и приложения, реализовать режим безопасной эксплуатации системы и приложений;
  • Расширены возможности API для интеграции механизмов централизованного управления средством защиты с системами мониторинга событий и средствами администрирования программного обеспечения на сети устройств;
  • Реализована возможность дополнительно осуществлять сбор событий системных журналов защищаемой системы, что позволяет оперативно провести всесторонний анализ событий на защищаемом устройстве.

Помимо этого, в новой версии линейки продуктов SoftControl были внесены небольшие исправления, усилена функциональность механизма контроля клавиатуры, расширенна поддержка протоколов отправки событий на SIEM системы.

О компании ARUDIT SECURITY

Компания АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ – разработчик передовых программных решений в сфере информационной безопасности, была образована в 2021 году в Москве и является приемником проекта SafenSoft. АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ осуществляет разработку, техническую поддержку программных продуктов линейки SoftControl и распространяет программные продукты линейки SoftControl на территории Российской Федерации и стран СНГ через дистрибьюторскую сеть.

Продуктовая линейка SoftControl включает инновационные решения для информационной защиты банкоматов, платежных терминалов, для защиты конечных точек корпоративной сети и серверов. Токен: Pb3XmBtzsxeYVuD2VypH9XnrXEdGuqcioPPPkfpРекламодатель: ООО «АРУДИТ СЕКЬЮРИТИ»ИНН/ОГРН: 9715404505/1217700364012Сайт: http://rus.safensoft.com/

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