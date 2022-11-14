Разделы

Бизнес Кадры
|

VK объявляет о назначении Надежды Серовой на должность вице-президента по персоналу

В новой должности Надежда Серова будет курировать HR-направление, совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом и внедрять передовой опыт в реализации востребованных образовательных проектов для команды VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Рад приветствовать Надежду в команде VK. Она будет курировать важное для нас направление, которое находится на стыке технологий, образования и ежедневной работы по построению эффективной работы команды. Перед нами стоит амбициозная задача — стать лидирующим ИТ-брендом в России. Уверен, что большой опыт, экспертиза и профессионализм Надежды помогут в достижении этой цели, — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Отдельно хотел бы поблагодарить Дмитрия Смыслова, который внес большой вклад в повышение эффективности HR-процессов и развитие образовательных проектов VK. Благодарю Дмитрия за работу и желаю успехов в будущих начинаниях».

nadezhda_serova_vk.jpg

Надежда Серова

Биография Надежды Серовой

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
Поддержка ИТ-отрасли

До VK Надежда Серова работала в АО «Тинькофф банк», где последние несколько лет была директором по персоналу. С 2015 по 2018 гг. — руководила направлением HR в «Яндекс маркете». Надежда имеет обширный опыт в сфере HR, где она проработала свыше 15 лет, в том числе более 10 лет на руководящих должностях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Планы Apple по созданию конкурента Google пошли прахом

Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции

Стартап экс-замминистра связи России «проел» сотни миллионов долларов и не знает, на что жить дальше

ИТ-мечта рассыпается в пыль. Технокомпании ежемесячно увольняют тысячи айтишников и не планируют останавливаться

Электромобильная империя экс-замминистра связи России в упадке. Машины горят на презентации, не за горами изгнание с биржи

Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще