Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«1С-Рарус» выпустила лицензии для дочерних обществ и филиалов к «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием»

«1С-Рарус» сообщила о том, что в продажу поступили электронные лицензии для дочерних обществ и филиалов к отраслевому программному продукту «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием».

Лицензии для дочерних обществ и филиалов предназначены для использования основных поставок программ в дополнительных локальных сетях (удаленных офисах) филиалов, организаций или отдельных юридических лиц холдинга, аффилированных с организацией-пользователем основной поставки продукта.

Эти лицензии помогут пользователям обеспечить лицензионное использование программ «1С» на территориально удаленных объектах гораздо дешевле по сравнению с приобретением обычных поставок.

«1С:ERP Управление птицеводческим предприятием» разработано для отрасли птицеводства России с сохранением функциональности «1С:ERP Управление предприятием». Конфигурация предназначена для автоматизации управленческого, бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку отчетности, в том числе отчетность АПК.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии
Инновации для промышленности

Основные отраслевые функции: планирование инкубации, выращивания молодняка, сбора яиц; управление инкубацией; управление выращиванием молодняка птицы; управление родительским и промышленным стадом птицы; управление кормами и ветеринарными препаратами птицеводства; переработка мяса птицы от забоя до склада готовой продукции производства.

Программный продукт зарегистрирован в реестре российского ПО. Продукт, выпущенный в виде поставки «Лицензия для дочерних обществ и филиалов», не является самостоятельным и может быть приобретен только при условии, что организация ранее приобрела основную поставку и оформила договор сопровождения «1С:ИТС» с дополнительным тарифным планом «:КП Отраслевой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

Россельхозбанк купил R-Style Softlab

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще