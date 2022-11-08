Россияне хотят, чтобы виртуальная и дополненная реальности вошли в их повседневную жизнь

Образовательная платформа GeekBrains провела опрос, чтобы узнать, что россияне, получающие дополнительное ИТ- и Digital-образование, знают о виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностях и как они относятся к их развитию.

Согласно результатам исследования, почти половина респондентов хорошо знают, что такое VR (47%), эти показатели в два раза больше по сравнению с AR, о котором осведомлены только 25%. Примерно половина слышали о технологиях виртуальной (40%) и дополненной (40%) реальностях, но не совсем понимают, что это такое. 13% не знакомы с VR и более трети с AR.

По мнению большинства опрошенных, VR может использоваться в видеоиграх (75%). В среднем треть видит его применение в кино и сериалах (40%), проектировании (38%), парках развлечений (34%), образовании (34%) и медицине (30%). Четверть – в прямых эфирах (24%). 19% находят технологию уместной в промышленности, 18% в продажах и 11% в девелопменте.

Что касается AR, то его пользу россияне видят в большей степени в навигации (47%), рекламе (39%) и искусстве (38%). Применение дополненной реальности в строительстве кажется привлекательным 34% респондентов, 32% – в образовании, 30% – в медицине, 23% – в производстве и 23% – в торговле.

Абсолютное большинство россиян положительно относятся к развитию VR/AR-технологий (85%). Более трети опрошенных (38%) уверены, что они предлагают новый уровень погружения в контент и перемещает аудиторию с периферии в центр событий. Каждый четвертый полагает, что виртуальная и дополненная реальности позволяют проектировать макеты будущих объектов и представлять их в действительности. 15% говорят о том, что с их помощью открываются новые возможности для онлайн-коммуникаций, а 9% просто нравится возможность отвлечься от настоящей реальности и развлечься. Тем не менее, часть опрошенных видит и негативную сторону развития VR/AR: 9% из них считают, что замена действительной жизни может плохо сказаться на обществе, а 6% боятся последствий воздействия технологий на здоровье людей.

Среди опасностей развития технологий для социальной жизни людей респонденты отмечают сокращение живого общения (46%). Страх вызывает возможность появления нового вида зависимости от VR и AR (38%), то, что люди отвыкнут жить реальной жизнью (38%). Стирание границ между двумя мирами волнует 32% респондентов.

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Несмотря на это, 76% опрошенных не против того, чтобы виртуальная и дополненная реальности вошли в их обиход. Треть (38%) полагает, что технологии могут упростить и разнообразить их жизнь. При этом россияне уже пользуются теми или иными девайсами. 18% при походе в кинотеатры, 17% – в игровые клубы. 5% имеют VR/AR-гарнитуры дома, столько же применяют их на работе или учебе. 39% опрошенных не имели такого опыта, но хотели бы.

Более половины россиян (60%) уверены, что карьера в VR/AR-разработке может быть перспективна. Каждый третий (37%) утверждает, что специалисты в этой области строят новый мир, и это вызывает у них глубокое уважение к сфере. Четверть (23%) считает, что это высокооплачиваемый труд. 9% полагают, что VR/AR-специалисты востребованы в рамках краткосрочного тренда. Более того, 37% респондентов, хотели бы быть причастны к разработке дополненной и виртуальной реальностей, а 34% это было бы интересно, но они не уверены, что способны погрузиться в техническую работу.

В опросе приняли участие более 2400 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.