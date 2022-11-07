HRlink запустила сервис для онлайн-трудоустройства Start Link

Разработчик платформы кадрового электронного документооборота HRlink выпустил продукт Start Link для дистанционного приема сотрудников. Решение позволяет «пересобрать» процесс трудоустройства кандидатов в компании и сделать его максимально быстрым и бесшовным за счет полного избавления от бумажных процессов. Оформление удаленных кандидатов на работу происходит день в день, стоимость обработки документов сокращается в среднем на 80%, а вероятность приема неблагонадежного кандидата — до нуля, утверждают в HRLink.

Start Link позволяет удаленно запрашивать все документы, связанные с процессом трудоустройства кандидатов. HR-специалистам больше не нужно ничего искать вручную, распечатывать и отправлять почтой или курьерской доставкой. Все процессы работы с документами в Start Link максимально автоматизированы. Так, в сервисе есть инструменты для распознавания файлов с точностью в 98% и возможность проверить кандидата на благонадежность.

Решение позволяет выстроить своего рода «мост» между системой рекрутинга, учетной системой и системой кадрового электронного документооборота. HR-специалисты могут мгновенно загружать и передавать информацию о кандидатах в Start Link, а также подписывать документы онлайн. Весь путь кандидата от первого касания с ним и до его найма и адаптации в компании становится полностью цифровым и прозрачным. При этом Start Link работает как отдельный сервис и может быть встроен в любую ИТ-инфраструктуру, предназначенную для автоматизации процессов в HR.

Также в Start Link есть возможность проверять кандидатов. Подтверждение благонадежности вручную может занимать от нескольких дней до полугода, особенно в крупных организациях. В Start Link предусмотрена автоматическая проверка на банкротство, исполнительные производства, налоговые отчисления, кредитный рейтинг, нахождение в базе номинальных директоров, арбитражные дела и по многим другим параметрам финансовой и правовой благонадежности.

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Благодаря Start Link можно существенно сократить сроки приема кандидатов — по оценке HRlink, в сервисе можно оформить любого кандидата вне зависимости от его местонахождения день в день. Это минимум в 4-5 раз быстрее, чем при подписании документов офлайн. Компании могут в сжатые сроки нанимать специалистов, в том числе на удаленный режим работы, и быстрее закрывать даже высококонкурентные вакансии. Помимо прочего, по подсчетам компании, на 85% сокращается вероятность отказа от оффера.

«Мы заметили, что на рынке быстро растет спрос на удаленный режим труда: число вакансий с онлайн-форматом работы удвоилось за последний месяц. Поэтому решили помочь компаниям нанимать сотрудников дистанционно. Благодаря Start Link им не нужно расходовать лишние ресурсы на распечатку, отправку и подписание документов. Сервис делает процесс найма максимально гибким, оперативным и безболезненным для HR-отделов вне зависимости от местонахождения кандидатов», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.