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«Мегафон»: Россияне не спешат отказываться от WhatsApp

WhatsApp сохраняет популярность у российской аудитории. Трафик в мессенджере в октябре был более чем на 20% выше прошлогодних показателей, в том числе, в рабочее время. Такие выводы сделали специалисты «Мегафона», проанализировав мобильный интернет-трафик. В октябре 2022 г. объем трафика в WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00 увеличился на 23% относительно аналогичного периода 2021 г. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Telegram продолжает расти быстрее, на 251% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы уже втрое превышает объем трафика в WhatsApp. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 73% трафика, на WhatsApp – 25%. Годом ранее объем передачи данных в этих мессенджерах был примерно на одном уровне.

В то же время звонить пользователи по-прежнему предпочитают в WhatsApp – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

Доля Viber среди популярных мессенджеров составляет всего 2%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam выросли на 47% и 538% соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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