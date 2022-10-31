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МТС ускорила мобильный интернет в ЦКБ Управделами Президента

МТС сообщила о том, что улучшила покрытие мобильной сети во всех зданиях Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ. Установленное оборудование повысило стабильность и надежность связи в одной из старейших и лучших медицинских организаций России.

МТС установила внутреннюю базовую станцию и развернула антенную сеть в Центре инфекционных болезней ЦКБ. Центр расположен в трех корпусах, где пациенты проходят стационарное лечение от инфекционных заболеваний с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима.

Благодаря indoor-решению средняя скорость интернета в оснащенных корпусах выросла до 60 Мбит/с, максимальная – до 150 Мбит/с. Это позволяет врачам и сотрудникам оперативно решать любые вопросы, а пациентам пользоваться различными интернет-сервисами, оставаясь включенными в рабочие процессы и социальную жизнь даже в изоляции.

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Установка нового оборудования в инфекционном отделении дополнила комплекс внутренних базовых станций. Ранее МТС установила аналогичное оборудование в главном, терапевтическом и детском корпусах, а также родильном доме ЦКБ.

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