Разделы

Бизнес
|

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил серийное производство лифтовых лебедок

Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр (НТЦ) «Приводная техника», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания из столичной ОЭЗ запустила серийное производство лифтовых лебедок. Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего, это касается сегмента массового жилья», – сказал Владислав Овчинский.

Лебедка – одно из ключевых устройств в конструкции лифта. Она напрямую влияет на плавность хода кабины, уровень шума и расход электроэнергии. В основе разработки научно-технического центра – электропривод. Благодаря этому лифтовая лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.

«Востребованность такой продукции растет по мере модернизации лифтового хозяйства. Наличие готового решения для отрасли создает условия для активизации работы в этом направлении. Компания обладает достаточным потенциалом для обеспечения российских лифтостроительных компаний высококачественными лебедками», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Как перевести обучение сотрудников на российские технологии
Импортозамещение ВКС

В 2023 г. научно-технический центр намерен нарастить объемы производства и поставок своих лифтовых лебедок, в том числе в рамках специализированных заказов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«1С» создает ПО для управления персоналом на замену софту SAP

Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров»

Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы

У бизнеса «1С» трудные времена в рублях, но в долларах он немного вырос

Гендиректор, обещавший поднять Intel с колен, не справляется. Выручка рухнула, впереди массовые сокращения

ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как начать обустройство умного дома: лучшие системы освещения

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще