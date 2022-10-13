На «Госуслугах» можно временно зарегистрировать у себя иностранца

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Точно так же поступают и гостиницы. Это — временный учет по месту пребывания. Уведомить МВД нужно в течение 7 дней с даты приезда гостя, иначе и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.

Как подать заявление на «Госулугах»: зайдите на портал «Госуслуг» и выберите сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев». Подтвердите свои личные данные (ФИО, телефон, адрес, почту). Укажите адрес пребывания иностранного гражданина в России. Укажите личные данные иностранца (ФИО на русском и латинице, год и место рождения, гражданство и т.д.), реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Укажите реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России (миграционной карты, разрешения на проживание, вида на жительство, визы и т.д.). Укажите даты пребывания иностранца у вас.

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Загрузите скан-копии документов (паспорта, миграционной карты, трудового договора или документа, подтверждающего родство). Отправьте заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: Иностранцу грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб., выдворение за пределы России. Владельцу жилья грозит: штраф от 2 до 5 тыс. руб.