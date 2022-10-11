Региональному порталу госуслуг исполняется 10 лет

Портал госуслуг Московской области был запущен 11 октября 2012 г. За 10 лет работы на нем появилось 257 цифровых услуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша жизнь стремительно меняется и ускоряется, и уже не каждый готов тратить время в очередях и походах по инстанциям. Получение услуг онлайн – это быстро и просто. Сегодня региональным порталом пользуются уже более 8,5 млн человек, а каждую неделю мы фиксируем около 20 тысяч новых регистраций», – отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Услугами на региональном портале могут воспользоваться физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. С начала 2022 г. через региональный портал подано более 4,7 млн обращений.

«С января мы перевели в электронный вид уже более 30 услуг, также постоянно оптимизируем услуги, чтобы ими было удобно пользоваться. В 2022 г. самыми популярными стали такие услуги, как запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, выдача выписки из домовой книги, запись в школы, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Чтобы стать пользователем портала госуслуг Подмосковья, необходимо иметь учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг. Подтвердить учетную запись ЕСИА можно онлайн через веб-версии или мобильные приложения банков. Это откроет полный доступ к электронным услугам.