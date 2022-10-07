Российский разработчик представил технологию персонализации бизнес-подарков и корпоративного мерча

Компания MyQRcards, участник отечественного рынка электронных визиток, представила релиз технологии персонализации и цифровизации бизнес-подарков. Решение создано на базе одноименной платформы MyQRcards.

Новая технология позволяет из традиционных бизнес-сувениров или мерча создавать цифровые подарки нового поколения с мобильным приложением и дополнительными полезными функциями. Процесс брендирования происходит в типографии, где на предметы наносится уникальная QR-метка или стикер со встроенным NFC-чипом с умными ссылками от разработчика.

Чтобы воспользоваться цифровыми функциями, достаточно навести камеру смартфона на QR-код или приложить телефон к NFC-метке подарка. На экране откроется электронный профиль – визитка владельца, при этом ничего дополнительно в смартфон устанавливать не нужно.

При первом сканировании профиль необходимо заполнить и таким образом активировать. После регистрации система предложит воспользоваться бесплатным мобильным приложением, где можно редактировать личные данные и привязывать другие подарки к электронной визитке – создавать собственную экосистему.

Благодаря технологии у привычных бизнес-подарков появляется много новых функций. Среди них – опция «не теряй»: встроенная QR или NFC-метка с электронным профилем владельца позволяет вернуть ценную вещь, если она была утеряна. Это актуально, например, для кошельков, ключниц, сумок для путешествий, портативных аккумуляторов, папок для документов. Также персонализируются предметы, выдаваемые сотрудникам под отчет: различного рода инструменты или переносная техника (рулетки, уровни, наборы отверток, мультитулы, фотоаппараты, смартфоны и пр.).

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Кроме того, бесконечная электронная визитка дает возможность делиться контактом неограниченное число раз и является полной заменой бумажного аналога. В один клик данные о владельце профиля можно сохранить в записную книгу, отправить на e-mail или связаться с контактом через мессенджер (функция fast-track).

Для QR-кода найдется место практически на любом бизнес-подарке: ежедневнике, настольных офисных принадлежностях, футляре для бумажных визиток, чехле для смартфона и т.д. За счет оптимизированной короткой ссылки его размер может быть минимальным – от 1х1см.

«Цифровизация пришла во многие сферы экономики, и вот очередь дошла и до достаточно консервативной отрасли – рынка бизнес-сувениров, – сказал сооснователь и CEO компании-разработчика MyQRcards Андрей Балякин. – С 2017 г. мы занимаемся реализацией проекта электронных визиток MyQRcards. Продукт оказался крайне востребован – в настоящее время цифровые визитки имеют уже более 1 млн пользователей во всем мире. Наше решение помогает компаниям в России и СНГ отказаться от печати визитных карточек, сократить экослед, снизить затраты и значительно повысить эффективность коммуникаций. Изготовление умных бизнес-подарков и офисных принадлежностей – новая область применения технологии, и, скорее всего, не последняя».