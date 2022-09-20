Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру с GPU компании «Спецклимат»

АО «Спецклимат» — отечественный производитель специального общеклиматического оборудования, работающий в этой сфере более 15 лет. Компания занимается разработкой и изготовлением всего спектра оборудования для проведения климатических испытаний электронной техники, материалов и изделий общепромышленного и специального назначения. Климатические камеры служат для моделирования агрессивного воздействия окружающей среды в лабораторных условиях.

Проектирование новых моделей — ресурсозатратный процесс, требующий наличия хорошо оптимизированного и производительного железа. Локальная инфраструктура до определенного уровня справляется с нагрузками, но усложняет масштабирование процессов и замедляет найм новых проектировщиков, которым требуется полноценное рабочее место с хорошим уровнем производительности. Кроме того, использование специфичного ПО ограничивает перечень решений, которые отвечают заданным требованиям.

Чтобы снизить издержки и уменьшить нагрузку на штатный ИТ-отдел, компания «Спецклимат» приняла решение мигрировать инфраструктуру в облако провайдера, способного предложить нужный объем ресурсов. После изучения рынка и тестирования нескольких облачных платформ «Спецклимат» остановился на решении, которые предлагает корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Тестирование платформы Cloud4Y показало, что облачное решение способно закрыть потребности АО «Спецклимат» в текущей действительности, а также позволяет расширять штат проектировщиков, и при необходимости быстро создавать им рабочие места. Виртуальная инфраструктура по модели IaaS позволяет обеспечить всех проектировщиков полноценным рабочим пространством, а использование GPU — ускорить процесс моделирования.

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Обучение нейронных сетей, решение сложных задач по проектированию, рендерингу, исследованиям — благодаря предлагаемым Cloud4Y GPU Nvidia Tesla V100, P100, M60 и M40 компании могут быстро и без лишних расходов получить максимальную производительность. Использование виртуальной инфраструктуры позволило АО «Спецклимат» сосредоточиться на работе с общеклиматическим оборудованием, а ИТ-вопросы делегировать облачному провайдеру.