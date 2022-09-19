Облачная платформа VK Cloud подтвердила соответствие самому высокому уровню защищенности персональных данных

Платформа VK Cloud успешно завершила аттестацию и подтвердила соответствие требованиям 21 приказа ФСТЭК России для первого уровня защищенности персональных данных (УЗ-1).

Уровень защищенности персональных данных — это комплексный показатель, который подтверждает соответствие нормативным требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении безопасности хранения и обработки персональных данных. Соответствие УЗ-1 подтверждает самый высокий уровень безопасности инфраструктуры и позволяет использовать облако VK Cloud для хранения и обработки даже самой чувствительной информации, в том числе биометрических и специальных персональных данных.

Регулярные аудиты безопасности инфраструктурных (IaaS) и платформенных (PaaS) сервисов VK Cloud включают проверку архитектуры и кода, тестирование на поиск уязвимостей.

Соответствие инфраструктуры первому уровню защищенности важно для компаний, которые работают с персональными данными и предъявляют повышенные требования к обеспечению их безопасности. Это особенно важно для бизнеса, работающего в сфере здравоохранения, финансов и услуг. Размещение в аттестованном облаке VK Cloud позволяет бизнесу сократить расходы и время при аттестации своих информационных систем.

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«Мы постоянно развиваем платформу VK Cloud, чтобы пользоваться ее преимуществами могли как можно больше компаний. Для всех клиентов VK Cloud мы предоставляем возможность использования IaaS- и PaaS-сервисов, аттестованных на соответствие требованиям УЗ-1, без дополнительных затрат. Компании могут развернуть инфраструктуру в защищенном облаке VK Cloud, а также в случае необходимости провести аттестацию своих информационных систем на соответствие УЗ-1», – сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud.