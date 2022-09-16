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Более 1000 многодетных семей оформили на «Госуслугах» выплаты на ипотеку

Уже более 1 тыс. многодетных семей получили выплаты в размере до 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, дистанционно оформив заявление с помощью сервиса на портале «Госуслуг», запущенного месяц назад. Оператором программы господдержки граждан является ДОМ.РФ. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Для оформления выплаты на «Госуслугах» необходимо иметь подтвержденную учетную запись, заполнить интерактивную форму заявления и приложить копии необходимых документов. После оформления заявки на портале она автоматически передается в ДОМ.РФ, который в режиме реального времени формирует запросы кредитору и другим ведомствам (ФНС России, Росреестр). Если все данные верны, то заявка рассматривается в течение недели.

«Разработанный при участии ДОМ.РФ сервис позволил многодетным семьям дистанционно подать обращение на участие в программе. Это важный шаг для реализации программы с учетом её значительной востребованности – с момента запуска в 2019 г. господдержкой уже воспользовались более 380 тыс. семей. На эти цели из федерального бюджета выделено более 169 млрд руб.», – отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Проведенный специалистами ДОМ.РФ анализ причин отказов в выплате в первые недели оказания услуги в новом формате показал, что в большинстве случаев выплаты не проводились из-за наличия ошибок и недостоверных сведений в поступивших обращениях.

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Для удобства пользования сервисом ДОМ.РФ разработал пошаговую инструкцию для граждан при заполнении заявления, она приведена на сервисе спроси.дом.рф.

Выплату в размере до 450 тыс. рублей могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. появился третий или последующий ребенок. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2024 г. Выплату можно использовать на погашение кредита, выданного на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, строительство частного дома, приобретение земельного участка для дальнейшего строительства дома или объекта незавершенного строительства. В июле 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока реализации данной меры поддержки.

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