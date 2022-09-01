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Школьники смогут оплачивать покупки через СБП с помощью «Тинькофф джуниор»

В детской версии приложения «Тинькофф» школьники смогут оплачивать покупки по QR-коду с помощью системы быстрых платежей (СБП). При сканировании QR-кодов применяется технология, разработанная специалистами российской компании Smart Engines. Для оплаты покупок через СБП юному клиенту банка необходимо нажать на свою карту, в разделе оплаты выбрать пункт «Сканировать QR-код» и подтвердить платёж.

Высокая точность сканирования обеспечивается даже в том случае, если код поврежден или имеет отклонение от стандарта. Алгоритмы распознавания Smart Engines устойчивы к перепаду освещения и ракурсу съемки, и обеспечивают высокое качество чтения QR-кодов, в том числе — пользователям бюджетных моделей телефонов.

«Мы постоянно совершенствуем цифровые сервисы и добавляем новые функции, облегчающие клиентам совершение платежей. Внедрение сканера QR-кодов от компании Smart Engines позволит нашим самым маленьким клиентам безопасно совершать ежедневные платежи в приложении и учиться правильно использовать современные банковские технологии. Например, школьники, у которых сегодня начался новый учебный год, смогут оплачивать свои покупки с мобильного телефона, который, как правило, у всех всегда с собой», — отметила Вера Лейченко, руководитель управления депозитных и расчетных продуктов «Тинькофф».

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«Тинькофф джуниор» — раздел в основном приложении «Тинькофф», который позволяет детям от 7 до 14 лет безопасно пользоваться финансовыми сервисами банка. Ребенок может самостоятельно оплачивать покупки картой, снимать наличные в банкоматах или копить деньги. Карта привязана к счету родителя, поэтому взрослый в любой момент может проверять расходы ребенка, устанавливать лимиты и пополнять карту через мобильное приложение.

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