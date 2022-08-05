К 2024 г. 90% компаний в России роботизируются отечественным софтом

Более 90% российских компаний, использующих RPA-системы, перейдут на софт локальных ИТ-компаний к 2024 г. Рынок роботизации бизнес-процессов будет ежегодно прирастать на 40-50%. Такие прогнозы сделали специалисты ИТ-компании «ИБА».

По оценкам экспертов, массовый переход затронет как государственные, так и частные компании. В ближайшие два года российский рынок RPA-систем будет расти даже быстрее, чем в период пандемии. Об этом CNews сообщили представители компании «ИБА».

Если в 2019 г. он оценивался в 1,5 млрд руб., то в 2021 г. – в 16 млрд руб.. К 2024 г., по оценкам специалистов «ИБА», его объем может вырасти до 60 млрд руб. Схожая динамика роста рынка RPA-систем наблюдается и во всем мире.

Переход на локальный софт вызван не только геополитикой. Существующие на рынке решения дешевле аналогов и привязаны к рублю. Реализация проекта даже с учетом «миграции» на другую RPA-систему принесет в перспективе минимум двукратную экономию. Российские компании также рассчитывают избежать рисков, связанных с продлением действия лицензий.

«Миграция» уже затронула многие сферы, причем активнее всего действуют банки, транспортники, крупные производители, телеком-операторы и ритейлеры. Иностранных роботов, которые годами «держали» клиентов платными лицензиями, замещают отечественные. Спрос на них растет с каждым месяцем.

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Как рассказали в ИТ-компании «ИБА», в России уже представлены локальные RPA-решения, которые не уступают по функциональности западным продуктам. Среди них – платформа «Канцлер RPA», ставшая альтернативой западным вендорам, приостановившим продажи и поддержку в России. Платформа корпоративного класса используется для разработки, поддержки и модификации роботов. От многих конкурентов отличается возможностью внедрения без платы за лицензию

Такие платформы, как «Канцлер RPA», не имеют функциональных ограничений для автоматизации, поскольку процессы строятся не в визуальном редакторе, а с помощью кода. Даже нестандартные действия можно легко реализовать с готовым инструментарием, а методология разработки общих модулей значительно упрощает поддержку бизнес-процессов, работающих с одними и теми же системам. Важны также интеграция со сторонним ПО и встроенные механизмы ML/OCR.

«Главное преимущество RPA-платформ локальных ИТ-компаний по сравнению с западными вендорами — это стоимость внедрения. При покупке программы из реестра отечественного ПО не нужно платить НДС. Также при автоматизации “под ключ” нет платы за лицензию, и автоматизация становится дешевле в два-три раза по сравнению с зарубежными вендорами. А результат будет таким же качественным, ведь над каждым проектом работают высококвалифицированные специалисты», – отметили эксперты ИТ-компании «ИБА».