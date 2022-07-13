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Плазменные установки ОЭЗ Москвы преобразуют отходы в энергию

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» производит плазменные установки для утилизации, которые перерабатывают тонны вредных отходов в полезную энергию. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Одна из компаний ОЭЗ Москвы разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные плазменные установки, которые за день перерабатывают до 25 тонн вредных отходов и породы в полезную энергию, с возможностью наращивать производительность до 500 тонн в день и более в составе модульного завода. Благодаря эффективности и мобильности установки из столичной ОЭЗ привлекают для ликвидации экологического ущерба в регионах России. В некоторые из них новые установки планируется поставить уже до конца 2022 г.», – сказал Владислав Овчинский.

Мобильные и простые в применении установки компании «Плазариум» уничтожают любые вредные отходы с помощью пароводяной плазмы, в итоге образуя тепловую и электрическую энергию. Эта энергия может поддерживать работу самой установки или перерабатывающей станции, использоваться для сушки и нагрева отходов, направляться на продажу или нужды региона.

Также компания создает установки для плазменной газификации ТБО, пиролиза природного газа, производства бензинового и дизельного топлива, промышленные плазменные системы, оборудование плазмотермической обработки материалов.

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«Высокотехнологичное предприятие с 2013 г. размещается на площадке Печатники ОЭЗ Москвы и занимает почти 800 квадратных метров. Компания исследует экологические, энергетические и технологические применения газоразрядной плазмы. Она производит плазменные установки на заказ для топливно-энергетического комплекса, промышленных предприятий, авиакосмической отрасли. За время работы в ОЭЗ производитель изготовил на заказ уже более 25 подобных плазменных систем и установок», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дёгтев.

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