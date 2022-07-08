OCS начинает поставки решений Conteg для дата-центров, наружной и промышленной установки

OCS Distribution предложила своему партнерскому каналу новинку – комплексную инженерную инфраструктуру для ЦОДов, а также решения для наружной и промышленной установки чешской компании Conteg. В продуктовом портфеле дистрибьютора под брендом Conteg появились: серверные и телекоммуникационные шкафы, блоки распределения электропитания, системы кондиционирования, мониторинга, организации кабеля, наружные и промышленные шкафы с необходимыми дополнительными системами и аксессуарами.

Компания Conteg была создана в 1998 г. как производитель телекоммуникационных шкафов. Затем ассортимент продукции расширился системами охлаждения, мониторинга, а вскоре Conteg перешла на выпуск комплексных инженерных решений.

Сегодня Conteg имеет собственное производство, а также располагает тестовой лабораторией для проверки и обкатки собственных решений для ЦОДов. Продукты компании поставляются как в предприятия среднего и малого бизнеса, так и в большие корпорации, предлагаются промышленным заказчикам.

Современные модульные решения Conteg производятся в соответствии с актуальными рыночными запросами и используются при развертывании серверных комнат и систем электропитания, помогая организовывать СКС как в стойках, так и за их пределами. В ассортимент Conteg также входят промышленные и наружные шкафы из нержавеющей стали, со специализированными системами вентиляции, кондиционирования, нагрева, подходящие для использования как в ИТ, так и в химической, фармакологической, пищевой и других отраслях.

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Conteg предоставляет комплексные решения для проектов разного масштаба, от микро-ЦОДов и серверных комнат, до крупных ЦОДов, включающие системы охлаждения, организации кабеля, распределения электропитания, мониторинга, контроля доступа, а также противопожарные системы. Телекоммуникационные и серверные шкафы Conteg разрабатываются с учетом требований отрасли к увеличению пропускного канала (оснащаются специальными системами оптимизированной укладки кабеля и размещения аппаратного обеспечения), а также стандартов и рекомендаций производителей активного оборудования.

Продвижением продукции Conteg в канал занимается департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS Distribution – продуктовая команда, обладающая обширными опытом и техническими компетенциями в проектировании и комплектации ЦОДов. При необходимости к проектам привлекаются смежные аппаратные и программные продуктовые направления, чтобы в рамках единого окна повысить оперативность и слаженность совместной работы. Партнерам OCS по направлению продукции Conteg также доступен весь пул дистрибьюторских сервисов, включая технические, финансовые и юридические.