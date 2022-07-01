SuperJob: Программисты готовы переквалифицироваться в разработчиков, но на других языках

К переквалификации и освоению новой профессии с нуля чаще готова молодежь, чем старшее поколение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кем видят себя представители распространенных профессиональных групп, если решат переквалифицироваться, сообщили CNews представители SuperJob. В опросе с 13 мая по 3 июня 2022 г. приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

К переквалификации сегодня готовы 85% россиян: 44% согласны освоить с нуля новую специальность, 23% — смежную, а 18% хотели бы повысить квалификацию, не меняя сферу деятельности. 4% не хотят или не имеют возможности учиться, а 3% считают себя и так достаточно квалифицированными. По сравнению с «ковидным» 2020 г., россиян, готовых к повышению квалификации без смены деятельности, стало больше.

В кардинальной смене деятельности молодежь до 24 лет заинтересована чаще, чем старшее поколение, а опрошенные с доходом до 30 тыс. руб. — чаще респондентов, зарабатывающих более 80 тыс. руб. в месяц. Тех, кто задумывается о повышении квалификации и об освоении смежной специальности, больше среди россиян с высоким доходом. К переквалификации по близкой профессии чаще готовы женщины (26% против 21% среди мужчин), а к повышению квалификации в рамках той же сферы деятельности — представители сильного пола (21% против 15% среди женщин).

К примеру, программисты готовы переквалифицироваться в программистов на другом языке программирования (41%), DevOps-инженеров (12%) и реже – в инженерно-технических работников (8%). Сисадмины же готовы переучиваться на программистов (42%), DevOps-инженеров (19%) и специалистов по информ.безопасности (17%). ИТР говорят о других инженерных специальностях, программисты к переквалификации также относятся спокойно, т.к. переход на другие языки для них — норма профессиональной жизни. У PR-менеджеров наиболее популярный вариант — переквалифицироваться в интернет-маркетологов, у бухгалтеров — в экономистов, у менеджеров по персоналу — в специалистов по охране труда, у системных администраторов — в программистов.

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На кардинальную смену специальности чаще готовы решиться представители тех профессий, где нет необходимости в получении высшего профильного образования.