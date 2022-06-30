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«Алиса» поможет определиться с покупкой

«Алиса» в поиске «Яндекса» поможет определиться с выбором смартфона, холодильника, телевизора, стиральной машины и других товаров — теперь для этого не нужно становиться гуру в области бытовой техники или электроники. Помощник «Яндекса» в интерактивном формате задаст пользователю несколько наводящих вопросов, а затем предложит список наиболее подходящих вариантов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, пользователь присматривается к покупке смартфона. При запросе в поиске «купить смартфон» появляется специальный блок с «Алисой», где она предлагает свою помощь. А на главной странице «Яндекса» показывается раздел «помогу выбрать». Также в приложении и в браузере можно попросить ассистента голосом — достаточно сказать «Алиса, помоги выбрать смартфон».

«Алиса» задает короткие и понятные вопросы, которые бы задал грамотный консультант в магазине бытовой техники: нужен ли просто телефон для жизни или для активной работы в соцсетях, какой должна быть камера и так далее. Она также поможет разобраться в тонкостях. Например, что такое частота обновления экрана в смартфоне, какая система разморозки холодильника подходит пользователю. Потом «Алиса» предложит лучшие варианты с фото, описанием продукта и ценой из всех магазинов, доступных во вкладке «Товары».

«Раньше пользователи искали с “Алисой” лучшую цену. Теперь же она поможет подобрать самый подходящий товар — даже если не совсем понятно, какая именно модель, например, телевизора нужна. Часто мы даже не представляем, сколько нюансов нужно учесть при выборе! С “Алисой” же не придется ни в чем долго и мучительно разбираться — помощник сделает всю подготовительную работу», — сказал директор бизнес-группы «Поиска», рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Петр Попов.

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Помощь с выбором есть у многих магазинов и маркетплейсов, но сами продавцы не всегда могут быть объективными в рекомендациях. К тому же, их ограничивает собственный ассортимент. «Алиса» беспристрастна: с ней пользователям доступны товары из всех магазинов, известных «Яндексу».

Выбирать товары с «Алисой» можно в поиске «Яндекса» как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Пока ассистент консультирует по семи категориям бытовой техники и электроники: смартфоны, холодильники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, классические или вертикальные пылесосы. В будущем «Алиса» научится помогать и с другими покупками.

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