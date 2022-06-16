На платформе HRlink стал доступен модуль отправки расчетных листков

На платформе кадрового электронного документооборота HRlink стал доступен модуль отправки расчетных листков. Теперь клиенты могут оформлять их онлайн, не разделяя ручной и автоматизированный труд.

Согласно ч. 1 ст. 136 Трудового кодекса, каждую выплату заработной платы работодатель обязан сопровождать расчетным листком, в котором указана информация обо всех начислениях и удержаниях. Сейчас это ресурсозатратная задача для многих компаний, особенно тех, где много линейного персонала. Им приходится комбинировать ручное и автоматическое оформление документов. Часть расчетных листков генерируется в «1С» и рассылается сотрудникам по электронной почте. Но не у всех работников есть доступ к email. В таких случаях бухгалтерии приходится распечатывать расчетные листки и выдавать их на руки.

Такой подход, во-первых, отнимает время специалистов, которые вынуждены распечатывать документы, организовывать встречи с сотрудниками; во-вторых, небезопасен: далеко не все почтовые сервисы обладают нужным уровнем конфиденциальности данных. Наконец, работодателю сложно проконтролировать, все ли расчетные листки получены сотрудниками, и доказать это в случае трудового спора или при проверке Государственной инспекцией труда (ГИТ).

Благодаря новому модулю HRlink бухгалтер может автоматически сформировать расчетные листки онлайн и отправить их на подписание сотрудникам прямо в сервисе. Достаточно указать время и необходимые параметры. Сотруднику же нужно только подтвердить получение документа со смартфона. Если он этого не сделает — система напомнит.

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«По законодательству работодателю может начисляться штраф не только если он не выдает, но и если задерживает расчетные листки. Наш сервис позволяет оформлять и подписывать документы точно в срок и строго соблюдать требования Трудового кодекса. При этом экономится время специалистов и команды, расходы на бумагу и печать документов», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.