«Магнит» завершил тесты первых промокампаний на базе ИИ

Розничная сеть существенно увеличила эффективность индивидуальных покупательских промопредложений за счет запуска инструментов CVM (Customer Value Management - управление потребительской ценностью). На фоне быстро меняющегося покупательского поведения, сложностей в его предсказании и закупок впрок в марте 2022 г. компании удалось втрое увеличить показатель ROI (return on investment) от промопредложений за счет использования собственных разработок Machine Learning (ML). Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Проект персонализации предложений для клиентов на основе ML стартовал в конце 2021 г., сейчас он полностью реализуется внутренней командой «Магнита». За это время специалисты розничной сети протестировали несколько механик сегментных промокампаний. «Пилоты» были нацелены на увеличение частоты покупок, размера корзины и удержание клиентов. Тестирование проводилась на сегментах покупателей до 500 тыс. человек, а инструментами персонализированных промопредложений стали предоставление экспресс-бонусов, индивидуальных скидок, а также бонусов за покупки выбранной любимой категории. Искусственный интеллект формировал целевые сегменты покупателей для пилотов и оптимальные механики промо. Эффективность пилотных кампаний оказалась сравнимой с традиционными проектами, подготовленными бизнес-аналитиками «Магнита», а показатель ROI – выше в три раза.

В ближайшее время охват покупателей персонализированными предложениями планируется расширить. Для этого «Магнит» использует массив данных собственной программы лояльности: на конец I квартала 2022 г. в ней насчитывался 61 млн держателей карт лояльности, доля покупок с использованием карт превышает 65% в продажах. Компания продолжит внедрять искусственный интеллект, чтобы наращивать эффективность промокампаний. Уже сегодня система может автоматически определять сегменты аудитории с учетом сотен параметров, создавать предложения для самых разных по численности групп, вплоть до индивидуального клиента, проводить ежедневную оценку эффективности.

Павел Локшин, директор по маркетингу розничной сети «Магнит»: «В текущих условиях важно гибко реагировать на изменения покупательского поведения, чтобы оставаться привлекательными магазинами, повышать лояльность и покупательский отклик, а также расширять потребительскую корзину. В рамках тестов с помощью искусственного интеллекта мы четко сегментировали аудиторию и проработали целевые группы, чтобы создать действительно качественные, интересные и полезные предложения. В дальнейшем планируем масштабировать отработанные механики на всю аудиторию наших покупателей, работать с собственными торговыми марками, привлекать к участию в таких промокампаниях поставщиков, чтобы совместно искать новые форматы работы с потребителями».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26605 магазинов, расположенных в 3946 населенных пунктах России.