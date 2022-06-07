Разделы

ИТ в госсекторе
|

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний начала действовать в конце мая 2022 года

Минцифры России сообщило о том, что банки выдали уже более 160 жилищных кредитов в рамках программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний.

«Мы наблюдаем большой интерес к программе льготной ипотеки: с момента ее запуска поступило более 7,5 тыс. заявок от сотрудников ИТ-компаний, около 6 тыс. из них уже одобрено. Начались уже выплаты: общая сумма выданных на сегодняшний день средств превышает 1 млрд руб. Наибольшая активность в следующих регионах – Санкт-Петербург, Москва и Свердловская область», – отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний начала действовать в конце мая 2022 г. В ней принимают участие 52 финансовые организации. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 млрд руб., а воспользоваться программой до конца 2024 г. смогут порядка 50 тыс. человек.

Оформить ипотеку могут сотрудники походящих под условия ИТ-компаний в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой (до вычета НДФЛ) от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. в других населенных пунктах.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий
Импортонезависимость

Максимальная сумма кредита в регионах с населением более миллиона человек сейчас составляет 18 млн руб., для других регионов – 9 млн руб. Планируется, что в ближайшее время для регионов-миллионников лимит будет увеличен до 30 млн руб. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выделили миллионы на план прорыва высокотехнологичного малого бизнеса на зарубежные рынки

Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят

Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование

Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера

Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу

В России запущена система автоматической борьбы с мошенническими сайтами

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще