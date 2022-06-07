Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний начала действовать в конце мая 2022 года

Минцифры России сообщило о том, что банки выдали уже более 160 жилищных кредитов в рамках программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний.

«Мы наблюдаем большой интерес к программе льготной ипотеки: с момента ее запуска поступило более 7,5 тыс. заявок от сотрудников ИТ-компаний, около 6 тыс. из них уже одобрено. Начались уже выплаты: общая сумма выданных на сегодняшний день средств превышает 1 млрд руб. Наибольшая активность в следующих регионах – Санкт-Петербург, Москва и Свердловская область», – отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний начала действовать в конце мая 2022 г. В ней принимают участие 52 финансовые организации. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 млрд руб., а воспользоваться программой до конца 2024 г. смогут порядка 50 тыс. человек.

Оформить ипотеку могут сотрудники походящих под условия ИТ-компаний в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой (до вычета НДФЛ) от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. в других населенных пунктах.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий Импортонезависимость

Максимальная сумма кредита в регионах с населением более миллиона человек сейчас составляет 18 млн руб., для других регионов – 9 млн руб. Планируется, что в ближайшее время для регионов-миллионников лимит будет увеличен до 30 млн руб. Максимальная ставка по ИТ-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.