«Яндекс маркет» поможет пользователям продать их старые смартфоны

С помощью «Яндекс маркета» теперь можно продать подержанный смартфон. Его проверит, оценит и купит компания-партнер сервиса для дальнейшей перепродажи. Например, новой услугой можно воспользоваться, чтобы продать исправный телефон, который больше не нужен, но еще может послужить другому владельцу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для продажи использованного устройства нужно оставить заявку в приложении или на сайте «Маркета». Дальше с владельцем смартфона свяжется компания-партнер маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. На месте он проверит телефон на исправность и внешний вид — и в зависимости от этого определит цену смартфона. Если предложение устроит, владелец телефона сможет сразу подписать договор купли-продажи и получить деньги на банковскую карту или наличными.

Купленные таким образом смартфоны компания-партнер может перепродать на «Маркете» новым владельцам — для этого на сервисе есть раздел подержанных телефонов. Компания подготавливает каждое устройство к продаже — например, чистит его корпус.

Услуга по продаже с помощью «Маркета» использованных смартфонов уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. «Яндекс маркет» начал торговать подержанными телефонами в апреле 2022 г. В этом сервису помогают проверенные компании-партнеры, у которых есть опыт работы с бывшими в употреблении товарами. Партнеры проверяют смартфоны более чем по 30 параметрам и дают гарантию на 90 дней: если с устройством что-то случится, можно будет сдать его в бесплатный ремонт или обменять на другой подержанный телефон.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».