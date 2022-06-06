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«Яндекс еда» запустила круглосуточную доставку в Петербурге

Теперь в Санкт-Петербурге теперь можно с круглосуточной доставкой получать заказы из ресторанов с помощью «Яндекс еды». Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Услуга доступна в нескольких районах города, а также на центральных набережных. Сервис запустил такую доставку специально к сезону белых ночей, с приближением которого количество туристов в Северной столице заметно выросло. По данным «Яндекс путешествий» количество бронирований в петербургских отелях на июнь выросло на 60% по сравнению с таким же периодом годом раньше. Круглосуточная доставка рассчитана как на путешественников, так и на петербуржцев: можно будет гулять по городу и его набережным хоть до рассвета, а когда захочется перекусить — заказать еду с доставкой и получить её прямо на улице.

«Яндекс еда» днём и ночью развозит заказы в Центральный, Петроградский, Василеостровской и Адмиралтейский районы города. Эта доставка доступна для заказов из 130 ресторанов Санкт-Петербурга. Среди них — «Кофейня №1», Italiani, «Укроп», «Мама на даче», «Пряности и радости» и многие другие. В пределах городских мостов цена и скорость доставки ночью такие же, как днём, в остальных частях города в разное время они могут различаться.

Круглосуточная доставка действует также для набережных реки Мойки и Адмиралтейской, Стрелки Васильевского острова, мостов Ломоносова, Кронверкского и Банковского. Чтобы было проще указать адрес для доставки, приложение «Яндекс еды» само отмечает точками на карте удобные места для встречи курьера — например, входы на набережные. Клиент выбирает ближайшую точку — и заказ привозят туда.

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