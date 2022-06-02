Клиенты Tele2 откроют доступ к своим гигабайтам

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Общий интернет». Клиенты компании теперь могут открывать доступ к своему пакету гигабайтов другим пользователям. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 запускает выгодные продукты для пользователей в рамках стратегии «Другие правила». С новой услугой «Общий интернет» абоненты оператора получили возможность раздавать трафик из своего пакета интернета другим клиентам. Опция доступна участникам программы «Выгодно вместе».

Организатор группы может открыть доступ к своему пакету гигабайтов сразу всем участникам или установить максимальный доступный лимит для каждого человека. Подключается новая услуга «Общий интернет» в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» во вкладке «Выгодно вместе». Стоимость услуги – 100 руб. в месяц. Пользоваться общим интернетом могут абоненты одного региона.

В рамках программы «Выгодно вместе» клиенты Tele2 объединяются в группы с друзьями, близкими и коллегами и получают скидку до 15% на ежемесячные платежи за связь. Для этого необходимо настроить «Автоплатеж» и своевременно вносить абонентскую плату за тариф. В рамках программы в группу можно объединить до пяти номеров.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).