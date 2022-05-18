Порядок в документах компании «Спецэнерго»

Компания «Спецэнерго», отечественный производителей трансформаторных подстанций, использует в своей работе электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт».

ООО «Спецэнерго» выпускает трансформаторные подстанции различного класса напряжения, включая как мобильные, так и стационарные решения. Подстанция представляет собой технически сложное изделие, состоящее из нескольких узлов. Каждая единица оборудования сопровождается объемной проектно-конструкторской и эксплуатационной документацией, которая хранится в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Кроме технической документации документооборот «Спецэнерго» включает договоры с заказчиками и подрядчиками, счета, акты выполненных работ многое другое. Чтобы оптимизировать работу с документами и повысить эффективность деятельности предприятия, руководство «Спецэнерго» приняло решение отказаться от использования бумажных документов и внедрить электронный архив.

После изучения рынка специалисты предприятия «Спецэнерго» остановили свой выбор на программе электронного архива «Этлас» версии 6.6. Она наиболее полно отвечала всем заявленным требованиям, в числе которых: низкие системные требования и простота установки; работа «из коробки»; возможность работы с различными типами файлов; дистанционный доступ к документам через интернет; резервное копирование базы данных, гарантирующее сохранность информации.

Специалисты «Спецэнерго» также отметили возможность расширить при необходимости функционал электронного архива с помощью подключаемых модулей.

Важным достоинством системы «Этлас» является ее способность работать не только с хранилищем электронных документов, но и со складом бумажных оригиналов. Благодаря этому поиск нужного документа можно производить независимо от того, на каком физическом носителе он создан. При необходимости бумажный документ можно отсканировать и оцифровать, а электронный распечатать в требуемом количестве экземпляров.

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Если речь идет о договорах или финансовых документах, то их можно подписать электронной цифровой подписью, благодаря чему они получают полную юридическую значимость.

Установку и настройку системы электронного архива специалисты ООО «Спецэнерго» выполнили самостоятельно, не привлекая инженеров со стороны разработчика.

Пользователи смогли начать работу с системой сразу же после регистрации и настройки допуска. Они положительно оценили интуитивно понятный интерфейс программы, позволяющий без труда освоить ее функции, и возможность войти в архив с любого устройства, включая смартфон, планшет и декстоп. Это особенно удобно для инженеров, работающих непосредственно на оборудовании для оперативного получения нужных документов и чертежей.