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«билайн» увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

Обновление «Облако билайн» позволит абонентам оператора увеличить объемы своего облачного хранилища до одного ТБ. Пять Гб хранилища доступны бесплатно владельцам SIM-карты оператора.

Больше места можно приобрести, подключив подписку, которая оплачивается прямо со счета мобильного телефона. Доступны «облака» на 100 Гб за три рубля в день, 250 Гб за пять руб./день, 500 Гб — за 8 руб./день и «облако» наибольшего объема в один Тб за 12 руб./день.

Такие условия (в первую очередь, размер «облака») делают сервис «билайна» одним из самых интересных предложений на рынке. Хранилище размером один Тб обойдется пользователю всего в 360 рублей за месяц.

Кроме того, теперь на сайте cloudbeeline.ru в разделе настроек профиля доступен импорт любых файлов из Dropbox — клиент «билайна» сможет перенести свои данные из этого иностранного сервиса на сервера «Облака билайн» в России всего за несколько кликов.

Установив приложение «Облако билайн» на устройства с поддержкой iOS, пользователь может настроить автозагрузку фото и видео в фоновом режиме — это значит, что сразу после «щелчка затвора» камеры изображение тут же попадает в «Облако билайн», а фото и видео из iCloud загрузятся в сервис даже если оригиналы не хранятся в памяти устройства.

Что особенно важно сегодня — все данные пользователей «Облака билайн» хранятся в зашифрованном виде, инфраструктура сервиса находится на территории РФ.

Интернет-трафик при работе с «Облаком билайн» при нахождении в домашней сети бесплатен и не расходуется из текущих пакетов услуг.

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