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«Моменты»: Ozon запускает ленту контента в приложении и вложит 1 млрд руб. в поддержку авторов

Направление социальной коммерции в Ozon пополнилось новым продуктом – вдобавок к прямым эфирам в приложении появилась лента, в которой пользователи и продавцы могут делиться своим контентом. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сейчас «Моменты» видны пользователям Ozon в нескольких регионах, скоро их увидит вся аудитория площадки. Сейчас у Ozon более 50 млн уникальных посетителей ежемесячно.

«Моменты» можно будет найти, нажав на центральную кнопку в нижней панели приложения. «Мы приветствуем в “Моментах” полное разнообразие контента – о впечатлениях, важных жизненных моментах, стиле жизни пользователей, путешествиях – о чем угодно», – сказали представители компании. – Так ролики будут максимально интересны аудитории и востребованы».

Роликам можно ставить «лайки», а на особо запомнившихся авторов можно подписаться. У пользователей мобильного приложения Ozon также появится профиль в «Моментах» – в нем можно будет увидеть созданный контент, подписчиков, поменять никнейм и загрузить фотографию.

Основным способом монетизировать контент будет добавление в видео ссылок на какие-либо товары, причем их необязательно покупать – важно лишь, чтобы товар продавался на площадке. При этом в Ozon говорят, что будут и другие варианты монетизации, так как «Моменты» будут постоянно развиваться.

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«Моменты» в Ozon

Контент, созданный пользователями Ozon, увеличит вовлеченность покупателей и продолжительность времени, проводимого на платформе, а объединение механик социальной сети и магазина даст продавцам новый опыт взаимодействия с покупателями.

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Для продавцов маркетплейса «Моменты» станут дополнительным каналом продвижения товаров – в дополнение ко всем инструментами рекламной платформы Ozon. Они смогут использовать «Моменты» как дополнительную точку контакта с покупателями, а в будущем и привлекать блогеров для создания нативного контента. Уже сейчас порядка 200 продавцов тестируют ленту.

В апреле 2022 г. монетизация станет доступна блогерам и авторам, которые предварительно подадут заявку. На базе их опыта и обратной связи, монетизация будет масштабирована на всех пользователей, это произойдет летом 2022 г. Для расчета вознаграждения за контент Ozon планирует измерять разные показатели вовлеченности, такие как досматриваемость, конверсия в покупку и количество просмотров. На первоначальном этапе вознаграждение может достигать 80 тыс. руб. в месяц, в дальнейшем вилка увеличится.

«Моменты» предполагают и элементы геймификации для авторов – у них появится возможность получать задания от продавцов маркетплейса и зарабатывать через нативные интеграции. В поддержку авторов контента Ozon планирует инвестировать 1 млрд руб.

«Ozon – огромное сообщество продавцов и покупателей. 50 млн уникальных пользователей посещают Ozon каждый месяц. Они читают отзывы, ищут рекомендации, изучают видеообзоры на товары, а также делятся собственным мнением о купленном продукте. Мы считаем, что этому комьюнити нужен контент не только про товары – поэтому приветствуем в “Моментах” полное разнообразие контента – о впечатлениях, важных жизненных моментах, стиле жизни пользователей, путешествиях – о чем угодно», – сказал Евгений Ширинкин, руководитель социальной коммерции Ozon.

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