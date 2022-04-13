Компания ITGLOBAL.COM определила три главные проблемы импортозамещения ИТ

Процесс импортозамещения продвигается не так быстро и успешно, как хотелось бы. Компания ITGLOBAL.COM узнала у своих заказчиков о главных проблемах в сфере импортозамещения, разобралась в их причинах и рассказала о возможных решениях.

Темпы импортозамещения и миграции

Перенос ИТ-инфраструктуры — довольно долгий и трудоемкий процесс. Чтобы его осуществить, необходимо в первую очередь определиться со структурой и топологией необходимой заказчику системы. На тестирование характеристик оборудования и постановку задач требуется много времени. Для того, чтобы ускорить процесс, вендору необходимо создавать гибкие условия для каждого клиента и подключать всю имеющуюся экспертизу для помощи в миграции, в первую очередь учитывая экономические показатели эффективности бизнеса, срочные текущие задачи, а также перспективы развития компании в ближайшие несколько лет. Иногда подход к построению инфраструктуры приходится менять полностью, например, переходить из On-premise в облако, отказываться от классической инфраструктуры в пользу гиперконвергентной.

Совместимость

Проблема совместимости компонентов инфраструктуры значительно обострилась с уходом глобальных игроков с российского рынка. Содержание «зоопарка решений» из-за неконтролируемого масштабирования или в погоне за самым передовым сейчас может привести к сужению возможностей для выбора и росту проблем совместимости. Решить эту проблему можно с помощью внедрения систем автоматизации и оркестрации, позволяющих объединить разрозненные компоненты внутри или за пределами инфраструктуры в единую управляемую систему.

Отсутствие альтернативы

В некоторых нишевых сферах ИТ есть традиционные решения-лидеры, которые объективно уже хорошо работают, — поэтому, с точки зрения бизнеса, в создании их аналогов нет смысла. Таким образом, если изначально в России не было альтернативы, то и предпосылок к ее появлению нет. При этом среди ИТ-ниш, нуждающихся в замене, есть весьма значимые, например, балансировщики для дата-центров.

Мы верим, что российские вендоры сумеют воспользоваться возможностью и быстро сориентироваться в новых условиях. У отечественных разработок большие перспективы: зачастую отечественные решения не уступают, а даже превосходят зарубежные аналоги по ряду параметров. Например, отечественные гиперконвергентные платформы, облачные решения и продукты для виртуализации пользовались и, после ухода глобальных игроков, продолжают пользоваться большим спросом.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

Вендорам необходимо выработать доверительные отношения с заказчиком не только создавая качественные, конкурентоспособные решения, но также уделяя особое внимание продвижению бренда и повышению узнаваемости ИТ-продуктов.

Проблемы, связанные с импортозамещением и препятствующие этому процессу, в конце концов удастся решить совместными усилиями вендоров и заказчиков. Многое зависит от интеграторов — именно они сейчас обладают необходимой экспертизой и опытом работы с различными продуктами, берут на себя задачи по тестированию и обеспечению совместимости.

В компании ITGLOBAL.COM уверены, что трудные, но необходимые сейчас шаги в итоге приведут к бурному развитию отечественной ИТ-отрасли.