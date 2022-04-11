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«ЮMoney» увеличивает срок действия пластиковых и виртуальных карт до шести лет

С 31 марта 2022 г. период обслуживания новых виртуальных карт, которые выпускает «ЮMoney», увеличился до шести лет. Такое решение принято, чтобы поддержать клиентов, которые столкнулись с ограничениями, вызванными приостановкой работы международных платежных систем в России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Срок действия пластиковых и виртуальных карт «ЮMoney», выпущенных до 31 марта 2022 г., будет продлен автоматически — перевыпускать их не нужно. Информация о сроке продления карты придет на электронную почту пользователя.

Напомним, что выпущенные в России карты международных платежных систем работают на инфраструктуре НСПК. Держатели этих карт по-прежнему могут снимать наличные, делать переводы и платить за покупки.

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«ЮMoney »— финтех-компания России, входит в экосистему «Сбера». «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и MasterCard, уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов.

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