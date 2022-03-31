Зарплатные предложения в ИТ выросли за год на 18,9%, за месяц на 1,7%

Зарплатные предложения в ИТ выросли за год на 18,9%, за месяц на 1,7%. Об этом CNews сообщили представители сервиса SuperJob.

Сервис не фиксирует резкий рост числа резюме разработчиков – компании стремятся сохранить в первую очередь программистов, которых будет сложнее и дороже нанимать, если работодатель предпримет резкие действия. Скорее можно отметить, что на рынок выходят менеджеры по продажам и сопровождению ИТ-продуктов. Роста зарплатных ожиданий у разработчиков сервис тоже не видит, однако первые две недели с начала спецоперации у части соискателей изменились пожелания к потенциальному работодателю: например, выросло число желающих работать за границей или получать зарплату в долларах. К текущему моменту эти запросы нивелировались, и подбор стабилизировался – например, SuperJob на последней неделе марта 2022 г. закрывает ИТ-вакансии даже активнее, чем до пандемии.

Средняя рыночная зарплата системного архитектора в Москве составляет 320 тыс. руб. в месяц, а максимальная достигает 600 тыс. руб. в месяц. Java-программист в среднем зарабатывает 270 тыс. руб. в месяц, а максимально в Москве – 500 тыс. руб. в месяц.

Зарплатные максимумы DevOps-инженера и PHP-программиста составляют 450 тыс. руб. в месяц, а средние зарплаты составляют 250 тыс. руб. и 230 тыс. руб. соответственно. Специалист по информационной безопасности в среднем зарабатывает 180 тыс. руб. в месяц, а зарплатный максимум составляет 270 тыс. руб.

Спрос в ИТ снизился более чем в два раза: так за месяц вакансий в ИТ, Интернет, связь, телекоммуникации стало на 56% меньше. Однако небольшая положительная динамика числа вакансий за последнюю неделю не может не обнадеживать.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

***

SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, выбора профессии, карьерного и профессионального развития для соискателей, а также онлайн-площадка для подбора сотрудников и продвижения бренда работодателей и автоматизации HR-процессов. Сегодня SuperJob — это более 40 млн резюме, более 1 млн новых вакансий, более 150 тыс. новых работодателей ежегодно и около 13 млн пользователей в месяц.