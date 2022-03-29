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С начала февраля компаний, где действует удаленка, стало вдвое меньше

Еще в начале февраля 2022 г. в каждой второй компании были сотрудники, переведенные на удаленку из-за коронавируса, сегодня — только в каждой четвертой. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Сотрудники, переведенные на удаленку из-за пандемии, остались лишь в каждой четвертой компании. Чаще всего дистанционно трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Причем работодатели из Москвы практикуют удаленку чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов (34, 24 и 21% соответственно). В начале февраля 2022 г. дистанционные работники были в каждой второй организации. А, к примеру, в разгар первой волны COVID-19 в мае 2020 г. — в 59% компаний.

Сократилась и доля удаленных сотрудников в общей штатной численности предприятий и организаций. О том, что дистанционно занято менее 10% персонала сейчас рассказывают 43% работодателей, в феврале было почти вдвое меньше (22%). Более 50% персонала на удаленке сегодня — лишь в каждой десятой фирме, полтора месяца назад о такой доле дистанционных сотрудников говорили 24% опрошенных представителей компаний.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 153

Время проведения: 15-28 марта 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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