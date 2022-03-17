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VK предоставила возможность звонить по телефону из карточки товара в «Магазине Вконтакте»

В «Магазине Вконтакте» появилась возможность добавить в карточку товара кнопку «Позвонить»: с ней покупатели быстро переходят к вызову продавца по сотовой связи. Новая функция помогает увеличить количество контактов и покупок. Время обработки заказа сокращается, а пользователи соцсети получают еще один инструмент для связи с бизнесом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция полезна для владельцев магазинов, которые работают в одиночку, или частных специалистов: парикмахеров, преподавателей, мастеров по ремонту, изготовителей мебели. Зачастую им удобнее проводить консультации по телефону, а не набирать длинные текстовые сообщения. Преимущества получают и крупные бренды. Теперь они могут переводить часть лидов на колл-центры и равномерно распределять нагрузку между разными каналами связи с покупателями.

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Кнопка «Позвонить» в карточке товара

В свою очередь покупатели экономят время: многие из них предпочитают задавать вопросы по телефону, чтобы быстрее получить ответы. Пользователи «Вконтакте» могут звонить продавцам с любых устройств: новая кнопка доступна в приложении соцсети для iOS и Android, а также в мобильной и десктопной версии, — на компьютере можно открыть номер и набрать его со смартфона.

Чтобы добавить кнопку «Позвонить» в карточку товара, в базовом режиме товаров нужно перейти к управлению сообществом, а в расширенном — к управлению магазином. Можно не только указать номер телефона для связи, но и дни недели и временной интервал, в которые магазин принимает звонки. Если покупатель попытается позвонить в другое время, он получит предложение написать сообщение в мессенджере «Вконтакте». Кнопка «Позвонить» станет доступна всем пользователям в течение недели.

«Мы прекрасно понимаем, что, с одной стороны, часть пользователей предпочитает телефонные разговоры перепискам. С другой стороны, некоторые виды бизнеса вынуждены много находиться в офлайне. Поэтому нововведение позволит продавцам оставаться на связи со своими покупателями», – сказал Александр Аббасов, менеджер продукта «Магазин Вконтакте».

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