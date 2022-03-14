«Одноклассники» фиксируют рекордный приток аудитории и расширили возможности для новых пользователей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила дополнительные возможности для новых пользователей и авторизации в соцсети. В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории, и социальная сеть сделала процесс регистрации и авторизации максимально простым и удобным. Страница входа получила лаконичный дизайн и новый способ авторизации через Яндекс ID, а пользователи теперь могут в один клик пригласить друзей присоединяться к ним в ОК. Об этом CNews сообщили представители VK.

С начала марта 2022 г. рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети — более чем на 40%.

Чтобы пользователям было проще приглашать друзей присоединяться к ним в соцсети, ОК запустили удобную возможность поделиться ссылкой на свой профиль. Теперь в один клик можно отправить свой профиль в любой мессенджер или социальную сеть, либо скопировать ссылку в память телефона. Возможность поделиться профилем работает на всех платформах: в мобильной и десктопной версиях ОК, а также в приложении на iOS и Android.

Страница авторизации в «Одноклассниках»

Полностью обновленная страница авторизации соцсети поможет легко зарегистрироваться новым пользователям или войти в свой старый аккаунт в ОК. На новой странице входа всё внимание сосредоточено на главном — форме авторизации. Фирменный оранжевый цвет ушел на второй план, при этом пользователи увидят узнаваемый и унифицированный дизайн в новых ярких цветах. Новый дизайн уже доступен в десктопной версии соцсети, а на мобильных устройствах ведутся эксперименты.

В ОК стало еще проще зарегистрировать аккаунт благодаря добавлению авторизации через Яндекс ID. Теперь пользователям доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.

В планах соцсети — добавить возможность быстрого входа в соцсеть с компьютера с помощью QR-кода и его подтверждения в мобильном приложении ОК. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.