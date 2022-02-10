Продавцы смогут создать на «Яндекс.маркете» аналоги своих сайтов

Продавцы теперь могут оформить витрины своих магазинов на «Яндекс.маркете» — например, добавить горизонтальный баннер с флагманским товаром или подборку товаров к празднику. Новая возможность особенно пригодится небольшим магазинам: они могут использовать оформленную витрину как собственный сайт и приводить на нее покупателей по внешней рекламе — например, из соцсетей. Настройка витрины поможет продавцу ярче выделиться на маркетплейсе и привлечь внимание покупателей к товарам в своем магазине.

Витрина — это лицо магазина на «Маркете», она есть у каждого продавца на сервисе. На этой странице показываются все товары, которые магазин продает на маркетплейсе. Теперь с помощью бесплатного конструктора витрину можно настроить под задачи бизнеса: например, добавить на нее горизонтальный баннер, карусель товаров со скидками или карусель баннеров с тематическими подборками товаров, — либо можно вставить все сразу. Таким образом, магазин может сам выбрать, как будет выглядеть его витрина, чтобы привлекать больше пользователей.

Оценить эффективность витрины поможет «Яндекс.метрика». Сервис показывает разную информацию о витрине: сколько заказов пользователи сделали на ней, откуда приходят на витрину, сколько подборок на ней покупатели просматривают в среднем, как долго находятся на витрине и что кладут в корзину.

Сервис планирует и дальше развивать витрину — например, магазины смогут создавать внутри нее новые страницы, добавлять блоки с любой тематикой и размещать в них подходящие товары. «Маркет» начнет также показывать ссылку на витрину магазина тем покупателям, которые будут оформлять у этого продавца заказы с экспресс-доставкой. Благодаря этому продавец сможет получать больше заказов с доставкой за один-два часа.

Маркетплейс помогает продавцам не только продвигаться, но и экономить на рекламе. Так, магазины могут платить сниженную комиссию в 1 руб. за продажи на сервисе. Это работает, если покупатель приходит по внешней рекламе продавца и оформляет заказ на его витрине. Еще «Маркет» продлил бонусную программу с «Яндекс.директом». Она позволяет продвигать с помощью «Директа» товары или витрину магазина и получить назад бонусами до 100% расходов на рекламу. Программа будет действовать до конца марта 2022 г.

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О «Яндекс.маркете»

«Яндекс.маркет» — сервис для покупок, который продает около 21 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К «Маркету» подключились уже больше 18 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».