Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным локатором

Специалисты концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г.М. Бериева в составе ОАК (оба входят в госкорпорацию «Ростех») провели первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом (БРТК). Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения.

В ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры БРТК. Самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

«Полет прошёл в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики», − сказал командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК им. Г.М. Бериева, заслуженный летчик-испытатель первого класса Сергей Пархаев.

Авиационный комплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные концерном «Вега» обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

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При создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

«Начался важный этап испытаний А-100 − авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся на мировом уровне. В течение 2022 г. мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания», − сказал генеральный конструктор концерна «Вега», член-корреспондент РАН Владимир Верба.