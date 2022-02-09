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«Одноклассники» запустили Центр безопасности сообщений и начали скрывать изображения 18+ в переписке

«Одноклассники» представили обновленные способы защиты от нежелательного контента в личных переписках и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного и корректного общения в соцсети. В Центр безопасности пользователи смогут попасть через официальные сервисные уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам и нежелательным знакомствам. Теперь все фото с контентом 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и «размыты». Получатели смогут самостоятельно решить, открывать подобный контент или нет. Благодаря этому пользователи будут защищены от просмотра подобных изображений. «Размытие» изображений уже работает в приложении «Одноклассники» на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.

Кроме того, незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователи, которых часто блокируют собеседники, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в «Одноклассниках». С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.

При частой блокировке незнакомцев «Одноклассники» предложат проверить настройки приватности сообщений и выбрать, от кого пользователь хочет получать сообщения — только от друзей или от всех пользователей. В этом помогут новые сервисные уведомления в сообщениях, которые автоматически появляются в момент блокировки очередного непрошеного гостя.

Эти и другие возможности «Одноклассники» представили в Центре безопасности сообщений. Пользователи, которые сталкиваются с нежелательными сообщениями от незнакомцев и блокируют людей, смогут попасть на страницу Центра через официальные сервисные уведомления в сообщениях и получить максимум информации о том, как правильно вести себя, чтобы общение в «Одноклассниках» было приятным и не привело к нежелательным последствиям.

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